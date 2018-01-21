"Лацио" – "Кьево" - 5:1, "Сампдория" – "Фиорентина" - 3:1 (обзоры)

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"Лацио" – "Кьево" - 5:1, "Сампдория" – "Фиорентина" - 3:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 21-го тура чемпионата Италии.

Видео: "Лацио" – "Кьево" - 5:1.

Видео: "Сампдория" – "Фиорентина" - 3:1.

 

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2 Ювентус 20 50
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 20 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
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