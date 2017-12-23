"Лацио" – "Кротоне" - 4:0 (обзор)

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"Лацио" – "Кротоне" - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура итальянской Серии А между "Лацио" и "Кротоне".

Не пропустите: "Лацио" дома разгромил "Кротоне". | http://soccernews.ru

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1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
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