"Лацио" крупно победил "Кальяри"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле добился победы над "Кальяри". Дублем отметился Чиро Иммобиле, еще один мяч на счету Баштуша. Благодаря этой победе "Лацио" вновь догнал идущий третьим "Ювентус". "Кальяри" делит 14-18 позиции.

"Лацио" – "Кальяри" - 3:0 (2:0)

Голы: Иммобиле, 7 (с пенальти) - 1:0, Иммобиле, 41 - 2:0, Баштуш, 49 - 3:0

"Лацио": Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду (Луис Фелипе, 70), Марушич (Кайседо, 79), Пароло, Милинкович-Савич, Лулич, Лейва (Мурджиа, 57), Луис Альберто, Иммобиле.

"Кальяри": Кроста, Пизакане, Романья, Андреолли, Барелла, Падоин (Мианге, 76), Дессена (Фараго, 64), Ионицэ, Жоао Педро, Сау (Паволетти, 58), Фариас.

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