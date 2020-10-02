"Лацио" купил защитника сборной Алжира за 10 миллионов евро

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"Лацио" купил защитника сборной Алжира за 10 миллионов евро

Алжирский защитник СПАЛа Мохамед Фарес перешел в "Лацио", сообщается на официальном сайте римского клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист подписал с "Лацио" контракт до лета 2025 года.

24-летний Фарес выступал за СПАЛ с 2019 года, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за "Верону". За сборную Алжира сыграл девять матчей.

Не пропустите: "Лацио" объявил о переходе бразильца из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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