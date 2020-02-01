"Лацио" летом попытается подписать Жиру

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"Лацио" летом попытается подписать Жиру

Форвард "Челси" Оливье Жиру летом может оказаться в Серии А.

Как сообщает Goal.com, в подписании игрока заинтересован "Лацио", которому не удалось заполучить его в январе.

Отмечается, что "Лацио" сможет подписать Жиру бесплатно, так как летом у него истекает контракт с "Челси".

В этом сезоне Жиру принял участие в семи матчах и забил один гол.

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