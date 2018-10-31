"Лацио" лишился двух основных полузащитников

Римский "Лацио" из-за травм потерял сразу двух основных полузащитников, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, из-за мышечного повреждения около месяца пропустит бразилец Лукас Лейва. Кроме того, на неопределённый срок выбыл хорват Милан Бадель, испытывающий проблемы с правым бедром.

31-летний Лейва сыграл в этом сезоне за "Лацио" 10 матчей и сделал 1 ассист. В активе 29-летнего Баделя 8 игр, в которых он не отличился результативными действиями.

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