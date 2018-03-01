"Лацио" – "Милан" – 0:0, пен. 4:5 (обзор)

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"Лацио" – "Милан" – 0:0, пен. 4:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор полуфинального матча Кубка Италии между "Лацио" и "Миланом" - 0:0, по пенальти - 4:5.

Видео: "Лацио" – "Милан".

Не пропустите: "Милан" в серии послематчевых пенальти вырывает у "Лацио" путевку в финал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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