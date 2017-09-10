"Лацио" - "Милан" - 4:1 (обзор)

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"Лацио" - "Милан" - 4:1 (обзор)Сегодня в центральном матче 3-го тура итальянской Серии А римский "Лацио" дома разгромил "Милан" со счетом 4:1. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Наполи 3 9
3 Интер Милан 3 9
4 Лацио 3 7
5 Торино 3 7
6 Сампдория 2 6
7 Милан 3 6
8 СПАЛ 3 4
9 Болонья 3 4
10 Рома 2 3
11 Фиорентина 3 3
12 Удинезе 3 3
13 Аталанта 3 3
14 Кьево 3 3
15 Кальяри 3 3
16 Дженоа 3 1
17 Сассуоло 3 1
18 Кротоне 3 1
19 Хеллас Верона 3 1
20 Беневенто 3 0
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