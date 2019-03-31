"Лацио" минимально одолел "Интер" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов

В центральном матче 29 тура Серии "А" между собой встречались "Интер" и "Лацио". Подопечные Лучано Спалетти в преддверии встречи дышали очень спокойно, поскольку их главный конкурент в борьбе за 3 место – "Милан" – оступился в битве с "Сампдорией", да и "Рома", которая идут чуть ниже, не смогла ничего противопоставить "Наполи", проиграв 4:1. Но главной новостью дня было то, что Икарди снова вне состава! СМИ распрастраняли информацию, что аргентинский форвард решил все свои вопросы с клубом, однако уже перед матчем появились сообщения, что Спалетти все еще недоволен скандалом и решил доверить место в старте номинальному вингеру Что касается "Лацио", то "орлы" наверняка чувствовали некую опаску, так как за всю историю противостояний с "Интером", которая насчитывает более 150 поединков, нынешние подопечные Индзаги выигрывали на "Джузеппе Меацца" лишь 8 раз. Девятый был очень необходим, так как (а) "Рома" проиграла и был шанс вырваться на 5 место, (б) все претенденты, которые находятся чуть ниже в таблице, свои встречи выиграли.

В первом тайме команды не спешили создавали достаточно моментов, чтобы забить несколько голов, однако в сетку побывал лишь 1 мяч. На 13 минуте быстрый выпад гостей по правом флангу закончился подачей на левый край штрафной площадки, где Луис Альберто безупречно принял мяч, разобрался с соперником и сделал еще одну подачу на дальнюю штангу. Сергей Милинкович-Савич быстрее всех вышел на эту передачу, переиграл защитников в воздухе и с нескольких метров головой отправил игровой снаряд в ближнюю девятку – 1:0. Этот эпизод стал следствием активных стартовых минут, где клубы дважды обменялись опасными моментами. Первая перестрелка имени Перишича – Иммобиле завершилась двумя спасениями вратарей. Этот же исход случился и в период с седьмой по девятую минуты, когда команды начали действительную игру. Сначала Перишич прорвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол, но Стракоша был на месте, а чуть позже Ханданович ошибся на подаче с углового и Милан Шкриньяр мог открывать счет, но в решающий момент прицел подвел.

Следующая порция опасных моментов пришла в конце первой половины встречи. На 42 минуте центральный защитник "Лацио" Бастош снова указал на проблемы в обороне "сине-черных", выиграл воздух после подачи со стандарта и пробивал головой в упор, но Ханданович смог подставить руку и не дал игровому снаряду залететь в ворота. Ответ последовал незамедлительно. Уже через минуту Бальде Кейта ворвался в штрафную по левому краю и решил бить с острого угла. Выстрел получился сильным, но не эффективным. Вратарь держал ближний угол и перевел игровой снаряд на угловой. Точку в первом тайме поставил Луис Альберто, который за несколько секунд до перерыва попробовал поразить чужие ворота с дальнего расстояния. Обводящий удар выглядел очень эффектно и перспективно, но Ханданович умножил все "ахи" на ноль и вытащил "снаряд".

Во втором тайме моменты возникали не так часто, но все же свои шансы команды имели. До 70 минуты зрители "Джузеппе Меацца" увидели 2 опасных эпизода. Первый из них возник на 55 минуте. Фелипе Кайседо получил мяч ближе к центру поля и, не замечая троих соперников, пробежал через все чужие владения, ворвался в штрафную площадь, вышел на свидание с вратарем, но сил на решающий удар не хватило. Ханданович сократил угол обстрела и не дал форварду удвоить счет. "Интер" ответил на 65 минуте. После подачи от углового флажка мяч отскочил к Маттео Политано и тот первым касанием зарядил по воротам из угла штрафной. Все выглядело очень грозно, но в итоге "ядро" пролетело мимо цели.

В последние 15 минут тактика "Интера" максимально упростилась и теперь была направлена лишь на один технический прием – навесы. В конечном счете эта тактика не принесла никаких результативных действий, а самым опасным ударом отметился Наингголан, который решил пойти против системы и ударить с дальней дистанции. В итоге 0:1. "Лацио" заработал 3 балла и по потерянным очкам снова сравнялся с "Миланом" и зоной Лиги Чемпионов. "Интер", как и прежде, третий с 53 баллами после 29 туров.

"Интер" – "Лацио" – 0:1

Голы: Милинкович-Савич, 13 – 0:1

"Интер": Ханданович – Д’Амброзио (Кандрева, 81), Шкриньяр, Миранда, Асамоа – Весино, Брозович – Перишич, Валеро (Наингголан, 74), Политано – Кейта (Мариу, 84).

"Лацио": Стракоша – Бастош, Ачерби, Фелипе – Ромуло, Альберто (Пароло, 67), Милинкович-Савич, Лейва, Лулич (Дурмиси, 87) – Корреа (Кайседо, 27), Иммобиле.