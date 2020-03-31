"Лацио" могут признать чемпионом Италии

Римский "Лацио" может быть признан чемпионом Италии по итогам сезона-1914/15, сообщает Corriere dello Sport.

Тогда турнир не был доигран из-за начала Первой мировой войны. Считалось, что чемпионом был признан "Дженоа". В те времена чемпион Италии определялся в матчах между победителями зон "Север" и "Юг и Центр". Северным чемпионом стал "Дженоа", южным и центральным - "Лацио". Впрочем, "золотой" матч так и не был сыгран из-за войны.

Недавно юрист Джан Пьеро Миньони не нашел официального документа, в котором "Дженоа" признали чемпионом. Таким образом, федерация футбола Италии может выбрать из двух вариантов: оставить чемпионский титул сезона-1914/15 вакантным или разделить его между "Дженоа" и "Лацио".

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