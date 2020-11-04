"Лацио" может быть исключен из Серии А
Римскому "Лацио" грозит исключение из чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, римляне подозреваются в нарушении медицинского протокола, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Игроки "Лацио" - Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша пропустят матч 3-го тура группового этапа с "Зенитом", так как они, возможно, перенесли коронавирус. При этом они принимали участие в последнем матче Серии А с "Торино" (4:3).
В настоящее время итальянская прокуратура ведет расследование. В ближайшее время правоохранительные органы получат в свое распоряжение данные о тестировании игроков "Лацио" на коронавирус.
Не пропустите: Два топ-игрока "Лацио" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Зенитом". | http://soccernews.ru
главное
-
Полузащитник "Рубина" потерял сознание в матче Кубка России
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка России
-
Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре
-
Рамос забивает, "Реал" показывает характер и побеждает: команда Зидана добыла первую победу в Лиге Чемпионов при явных проблемах с игрой
-
"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России
Лента новостей
-
Каррера не сможет руководить АЕКом в ближайшим матче Лиги Европы
-
"Лацио" может быть исключен из Серии А
-
Халк намерен вернуться в Европу. У форварда есть два варианта
-
Полузащитник "Рубина" потерял сознание в матче Кубка России
-
"Барселона" огласила заявку на матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо"
-
"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла
-
Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги Чемпионов
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка России
-
Бышовец: "Свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать "Зениту" нужный ритм"
-
Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "СКА-Хабаровск" в Кубке России
-
Виллаш-Боаш: "Мы постоянно убиваем себя сами"
-
"Шахтер" обыграл "Окжетпес" в матче чемпионат Казахстана
-
Валуев рассказал, как "Зенит" будет играть против "Лацио"
-
Рамос забивает, "Реал" показывает характер и побеждает: команда Зидана добыла первую победу в Лиге Чемпионов при явных проблемах с игрой
-
Черданцев высказался о положении Миранчука в "Аталанте"
-
"СКА-Хабаровск" обыграл "Рубин" и вышел в 1/8 финала Кубка России
-
Даниил Уткин: "Рыбачили с парнями на озере на базе, и к нам неожиданно подсел Мусаев"
-
Гвардиола высказался о победном матче "Манчестер Сити" над "Олимпиакосом"
-
Влашич стал лучшим игроком РПЛ в октябре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17