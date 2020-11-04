"Лацио" может быть исключен из Серии А

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"Лацио" может быть исключен из Серии А

Римскому "Лацио" грозит исключение из чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римляне подозреваются в нарушении медицинского протокола, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Игроки "Лацио" - Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша пропустят матч 3-го тура группового этапа с "Зенитом", так как они, возможно, перенесли коронавирус. При этом они принимали участие в последнем матче Серии А с "Торино" (4:3).

В настоящее время итальянская прокуратура ведет расследование. В ближайшее время правоохранительные органы получат в свое распоряжение данные о тестировании игроков "Лацио" на коронавирус.

Не пропустите: Два топ-игрока "Лацио" пропустят матч Лиги Чемпионов с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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