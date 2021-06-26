"Лацио" может обменять ключевого полузащитника на Артура из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Марцело Чирико, футболист "Ювентуса" Артур может продолжить карьеру в "Лацио".

По информации источника, трансфер бразильского хавбека – просьба нового тренера римского клуба Маурицио Сарри. Он инициировал данную сделку.

Отмечается, что Массимилиано Аллегри, недавно возглавивший "Ювентус", в свою очередь не рассчитывает на Артура, однако хочет осуществить трансфер лидера "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

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