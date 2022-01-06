"Лацио" может подписать форварда "Ливерпуля"

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"Лацио" может подписать форварда "Ливерпуля"Фото: инстаграм Ориги/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги может сменить клубную прописку и перейти в римский "Лацио", сообщает The Sun со ссылкой на Il Tempo.

По информации источника, "красные" не намерен продлевать контракт с бельгийцем, который истекает в конце нынешнего сезона. Игроком интересуется лично Маурицио Сарри.

Отмечается, что перед тем, как купить Ориги, римскому клубу необходимо продать либо отдать в аренды несколько игроков первой команды.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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