"Лацио" может подписать Касереса

Известный уругвайский защитник Мартин Касерес может стать игроком "Лацио".

Представители футболиста предложили его услуги "орлам" и те всерьёз рассматривают возможность подписания опытного бека.

30-летний Касерес сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был "Саутгемптон". Также уругваец известен по выступлениям за "Барселону", "Ювентус" и "Севилью".

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