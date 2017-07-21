"Лацио" может подписать Касереса

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"Лацио" может подписать Касереса

Известный уругвайский защитник Мартин Касерес может стать игроком "Лацио".

Представители футболиста предложили его услуги "орлам" и те всерьёз рассматривают возможность подписания опытного бека.

30-летний Касерес сейчас является свободным агентом. Последним его клубом был "Саутгемптон". Также уругваец известен по выступлениям за "Барселону", "Ювентус" и "Севилью". 

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