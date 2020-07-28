"Лацио" может подписать легенду "Манчестер Сити"

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"Лацио" может подписать легенду "Манчестер Сити"

Римский "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Силве, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист уже провел предварительные переговоры с представителями "Лацио". Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно. Также Силвой интересуются "Валенсия" и "Интер Майами".

34-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. В составе английского клуба он провел 434 матча во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в конце этого сезона. Ранее испанец также играл за "Валенсию" и "Сельту".

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