"Лацио" может подписать немецкого форварда

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"Лацио" может подписать немецкого форварда

"Лацио" проявляет интерес к нападающему дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает CittaCeleste.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Лацио" он может заменить полузащитника Фелипе Андерсона, который перешел в "Вест Хэм".

В прошлом сезоне 27-летний Шюррле провел за "Боруссию" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. 

Не пропустите: Шюррле покинул расположение "Боруссии". | http://soccernews.ru

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