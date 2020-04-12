"Лацио" может подписать сына Хаджи

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"Лацио" может подписать сына Хаджи

Хавбек "Генка" Янис Хаджи, находящийся в аренде в "Рейнджерсе", попал в сферу интересов "Лацио".

Как сообщает Corriere dello Sport, "орлы" уже давно наблюдают за прогрессом сына экс-игрока сборной Румынии Георге Хаджи.

Отметим, что "Рейнджерс" обладает правом выкупа 21-летнего футболиста за 5 миллионов евро. Если они им не воспользуются, то "Лацио" предпримет попытку трансфера.

Хаджи провел за "Рейнджерс" 12 игр, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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