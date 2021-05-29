"Лацио" может пригласить Сарри

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Маурицио Сарри попал в шорт-лист "Лацио".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, римский клуб также рассматривает кандидатуры Луки Готти ("Удинезе") и Винченцо Итальяно ("Специя").

Напомним, что ранее "Лацио" покинул Симоне Индзаги, принявший предложение "Интера".

Последним клубом Сарри был "Ювентус", который он покинул в 2020 году.

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