"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун всё-таки может стать игроком "Лацио" уже этим летом, сообщает итальянская пресса.

Предполагается, что римский клуб купит 22-летнего иранца, после чего отдаст его в аренду "Вероне".

Ранее стало известно, что Азмун намерен остаться в "Рубине", чтобы иметь много игровой практики в преддверии ЧМ-2018. | http://soccernews.ru