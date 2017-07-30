"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду

Теги лациохеллас веронасердар азмунрубин

"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун всё-таки может стать игроком "Лацио" уже этим летом, сообщает итальянская пресса.

Предполагается, что римский клуб купит 22-летнего иранца, после чего отдаст его в аренду "Вероне".

Ранее стало известно, что Азмун намерен остаться в "Рубине", чтобы иметь много игровой практики в преддверии ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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