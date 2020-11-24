"Лацио" может продать одного из лидеров из-за критики в адрес руководства
Римский "Лацио" может расстаться с испанским полузащитником Луисом Альберто, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, руководство "Лацио" недовольно словами хавбека, который ранее подверг клуб критике из-за покупки самолета одновременно с сокращениями зарплат игроков. Позже выяснилось, что "Лацио" арендовал самолет, поэтому Альберто принес извинения. Несмотря на этом, испанец может быть продан в январе. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Интер" и "Эвертон".
В нынешнем сезоне 28-летний Альберто провел за "Лацио" восемь матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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