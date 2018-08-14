"Лацио" может снизить цену для "Реала" на Милинковича-Савича

Теги лациосергей милинкович-савичреал мадрид

"Лацио" может снизить цену для "Реала" на Милинковича-СавичаРимский "Лацио" может снизить цену для мадридского "Реала" на своего полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Football Espana, окружение 23-летнего хавбека сообщило "сливочным", что намерено добиться снижения стоимости своего клиента от "орлов" до 90 миллионов евро, если королевский клуб отправит официальный запрос по трансферу серба.

Напомним,  Милинкович-Савич определился с приоритетным местом продолжения карьеры. | soccernews.ru

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