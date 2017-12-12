"Лацио" может сняться с чемпионата Италии

"Лацио" может отказаться от выступлений в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство римского клуба недовольно судейством в чемпионате Италии.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито считает, что его команде намеренно пытаются помешать занять четвертое место в итогам сезона.

Не пропустите: "Барселона" интересуется хавбеком "Лацио". | http://soccernews.ru