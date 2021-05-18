"Лацио" на своем поле сыграл нулевую ничью с "Торино"

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"Лацио" на своем поле сыграл нулевую ничью с "Торино"Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

В отложенном матче 25-го тура Серии А "Лацио" на "Стадио Олимпико" сыграл в ничью с "Торино". Голов команды не забили.

"Лацио" – "Торино" - 0:0

"Лацио" – Стракоша, Лаццари, Раду (Пароло, 76), Луис Фелипе (Габаррон, 68), Фарес (Лулич, 62), Марушич, Акпа-Акпро (Перейра, 76), Лейва (Эскаланте, 68), Луис Альберто, Иммобиле, Мурики.

"Торино" – Сиригу, Ансальди, Бремер, Иццо, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон (Базелли, 86), Нкулу, Санабрия (Дзадза, 86), Белотти (Верди, 90).

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