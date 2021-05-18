"Лацио" на своем поле сыграл нулевую ничью с "Торино"
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В отложенном матче 25-го тура Серии А "Лацио" на "Стадио Олимпико" сыграл в ничью с "Торино". Голов команды не забили.
"Лацио" – "Торино" - 0:0
"Лацио" – Стракоша, Лаццари, Раду (Пароло, 76), Луис Фелипе (Габаррон, 68), Фарес (Лулич, 62), Марушич, Акпа-Акпро (Перейра, 76), Лейва (Эскаланте, 68), Луис Альберто, Иммобиле, Мурики.
"Торино" – Сиригу, Ансальди, Бремер, Иццо, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон (Базелли, 86), Нкулу, Санабрия (Дзадза, 86), Белотти (Верди, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17