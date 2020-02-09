"Лацио" на выезде обыграл "Парму" в матче Серии А
"Лацио" на выезде обыграл "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо.
"Парма" - "Лацио" - 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо, 41.
"Парма": Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло (Пеццелла, 79), Куцка, Куртич, Бругман (Кулушевски, 61), Эрнани, Капрари (Спрокати, 67), Корнелиус.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 82), Пароло, Луис Альберто, Марушич (Лаццари, 57), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле, Хони.
"Лацио" с 53 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Лацио
|23
|53
|3
|Интер Милан
|22
|51
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Кальяри
|23
|32
|10
|Парма
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15