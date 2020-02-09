"Лацио" на выезде обыграл "Парму" в матче Серии А

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"Лацио" на выезде обыграл "Парму" в матче Серии А

"Лацио" на выезде обыграл "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии.

Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива" Фелипе Кайседо.

"Парма" - "Лацио" - 0:1 (0:1)

Гол: Кайседо, 41.

"Парма": Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло (Пеццелла, 79), Куцка, Куртич, Бругман (Кулушевски, 61), Эрнани, Капрари (Спрокати, 67), Корнелиус.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Габаррон, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 82), Пароло, Луис Альберто, Марушич (Лаццари, 57), Кайседо (Корреа, 62), Иммобиле, Хони.

"Лацио" с 53 баллами занимает 2 место в турнирной таблице Серии А.

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