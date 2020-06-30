"Лацио" на выезде обыграл "Торино" в Серии А

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"Лацио" на выезде обыграл "Торино" в Серии А

"Торино" проиграл "Лацио" в матче 29-го тура Серии А.

В составе хозяев голом отличился Андреа Белотти, реализовавший пенальти. У гостей забили Чиро Иммобиле и Марко Пароло.

"Торино" - "Лацио" - 1:2 (1:0)

Голы: Белотти, 5 - 1:0, Иммобиле, 48 - 1:1, Пароло, 72 - 1:2

"Торино": Сиригу, Айна (Эдера, 70), Войнович, Бремер (Миллико, 80), де Сильвестри (Ансальди, 59), Лукич (Джиджи, 80), Мейте, Верди (Беренгер, 59), Ринкон, Нкулу, Белотти.

"Лацио": Стракоша, Раду, Габаррон (Андерсон, 90), Ачерби, Лаццари (Баштуш, 90), Луис Альберто, Пароло, Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 59), Кайседо (Корреа, 59), Иммобиле.

"Лацио" с 68 очками занимает второе место в турнирной таблице. "Торино" с 31 баллом расположился на 14 строчке.

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