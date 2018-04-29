"Лацио" на выезде переиграл "Торино"

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"Лацио" на выезде переиграл "Торино"

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Торино" проиграл "Лацио".

"Торино" – "Лацио" 0:1

Гол: Милинкович-Савич, 56 - 0:1

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Моретти, Молинаро, Эдера (Яго Фальке, 62), Ринкон (Ньянг, 76), Ляйич, Базелли, Бурдиссо, Белотти.

"Лацио": Стракоша, Раду (Касерес, 46), де Врей, Луис Фелипе, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Мурджиа, Лейва, Луис Альберто (Лукаку, 78), Иммобиле (Кайседо, 14).

Предупреждения: Милинкович-Савич (42), Моретти (49), Базелли (54), Марушич (76), Стракоша (82). | http://soccernews.ru

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2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
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19 Хеллас Верона 35 25
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