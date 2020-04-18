"Лацио" нацелился на двух игроков сборной Португалии

Теги вулверхэмптонлациорубен невешдиогу жотажорже мендештрансферы

"Лацио" нацелился на двух игроков сборной Португалии

Сразу два игрока "Вулверхэмтона" попали в список трансферных целей римского "Лацио", утверждает Football Italia.

По сведениям издания, к "орлам" могут присоединиться полузащитники сборной Португалии Рубен Невеш и Диогу Жота.

Переговоры о двойной сделке уже ведутся между спортивным директором итальянского клуба Игли Таре и приближённым к "волкам" агентом Жорже Мендешем.

Обоим футболистам по 23 года и они оба выступают за "Вулверхэмптон" с июля 2017-го.

Невеш в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 43 матчах. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро. 

Жота за указанный период отличился 15 голами и 6 результативными передачами в 37 играх. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро. 

Не пропустите: В "Лацио" будут бороться с коронавирусом чесноком и шоколадом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов