"Лацио" нацелился на двух игроков сборной Португалии

Сразу два игрока "Вулверхэмтона" попали в список трансферных целей римского "Лацио", утверждает Football Italia.

По сведениям издания, к "орлам" могут присоединиться полузащитники сборной Португалии Рубен Невеш и Диогу Жота.

Переговоры о двойной сделке уже ведутся между спортивным директором итальянского клуба Игли Таре и приближённым к "волкам" агентом Жорже Мендешем.

Обоим футболистам по 23 года и они оба выступают за "Вулверхэмптон" с июля 2017-го.

Невеш в текущем сезоне забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 43 матчах. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Жота за указанный период отличился 15 голами и 6 результативными передачами в 37 играх. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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