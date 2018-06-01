"Лацио" нацелился на форварда "Арсенала"
Форвард "Арсенала" Лукас Перес может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Todomercatoweb, испанец входит в сферу интересов "Лацио". Римляне оценивают трансфер футболиста в 9,5 миллиона евро.
Напомним, что в минувшем сезоне Перес играл в аренде в "Депортиво".
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