"Лацио" нацелился на форварда "Милана"

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"Лацио" нацелился на форварда "Милана"

Форвард "Милана" Фабио Борини попал в сферу интересов "Лацио".

Как сообщает Football Italia, в трансфере игрока заинтересован наставник "орлят" Симоне Индзаги.

В минувшем сезоне на счету Борини 5 голов и 7 ассистов в 44 матчах.

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