"Лацио" нацелился на форварда "Реала"

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"Лацио" нацелился на форварда "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Борха Майораль стал трансферной целью "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "орлы" уже запросили информацию о возможном подписании 23-летнего футболиста.

Рыночная стоимость испанца - 3,2 миллиона евро. Его контракт с "Реалом" истекает следующим летом.

Текущий сезон Майораль проводит в аренде в "Леванте", в его активе 9 голов и 2 ассиста в 35 матчах.

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