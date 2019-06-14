"Лацио" нацелился на форварда "Зенита"

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"Лацио" нацелился на форварда "Зенита"

"Лацио" проявляет интерес к иранскому нападающему "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Азмун является приоритетной целью римлян. Если его не удастся купить, то римляне проведут переговоры по форварду "Аталанты" Андреа Петаньи.

24-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" прошлой зимой за 12 миллионов евро. За петербургский клуб иранец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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