"Лацио" нацелился на хавбека "Ливерпуля"

"Лацио" заявил о планах приобрести полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича.

Как сообщает Il Tempo, за 22-летнего игрока сборной Сербии римлянам придется заплатить 5 миллионов евро.

Нынешний контракт Груича с "красными" рассчитан до 2020 года.

В прошлом сезоне Груич играл в аренде за "Кардифф Сити", за который забил один гол в 14 матчах во всех турнирах.

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