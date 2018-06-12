"Лацио" нацелился на хавбека "Ливерпуля"

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"Лацио" нацелился на хавбека "Ливерпуля""Лацио" заявил о планах приобрести полузащитника "Ливерпуля" Марко Груича.

Как сообщает Il Tempo, за 22-летнего игрока сборной Сербии римлянам придется заплатить 5 миллионов евро.

Нынешний контракт Груича с "красными" рассчитан до 2020 года.

В прошлом сезоне Груич играл в аренде за "Кардифф Сити", за который забил один гол в 14 матчах во всех турнирах.

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