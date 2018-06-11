"Лацио" нацелился на хавбека "Сассуоло"

Полузащитник "Сассуоло" Маттео Политано может перейти в "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "орлы" рассматривают кандидатуру 24-летнего футболиста в качестве замены для Фелипе Андерсона, который близок к уходу в "Вест Хэм".

"Сассуоло", в свою очередь, готов продать Политано этим летом за 27 миллионов евро.

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