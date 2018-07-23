"Лацио" нацелился на хавбека "Севильи"

"Лацио" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Севильи" Хоакину Корреа, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Корреа провел за "Севилью" 39 матчей, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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