"Лацио" нацелился на вингера "Барселоны"

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"Лацио" нацелился на вингера "Барселоны"

Римский "Лацио" нацелился на вингера "Барселоны" Малкома, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, представители руководства "орлов" уже контактировали с каталонским клубом касательно возможной аренды 21-летнего бразильца.

Столичный клуб надеется убедить перспективного футболиста перебраться на Апеннины, воспользовавшись его сложной ситуацией с игровой практикой.

В текущем сезоне Малком сыграл за "Барселону" 9 матчей и забил 2 гола. Его контракт с "блауграной" рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 40 миллионов евро.

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