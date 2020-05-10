"Лацио" нацелился на воспитанника "Челси"
Римский "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Рубену Лофтус-Чику, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что хавбек уже почти год не играет за "аристократов" из-за травмы ахиллового сухожилия.
Также римляне интересуются полузащитником "Ред Булл Зальцбург" Домиником Собослаи.
В нынешнем сезоне 24-летний Лофтус-Чик провел один матч за резервный состав. Его контракт с "Челси" действует до лета 2024 года. На счету 19-летнего Собослаи 29 матчей за "Ред Булл Зальцбург", в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с "быками" действует до 31 мая 2022 года.
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