"Лацио" нацелился на воспитанника "Челси"

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"Лацио" нацелился на воспитанника "Челси"

Римский "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Рубену Лофтус-Чику, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что хавбек уже почти год не играет за "аристократов" из-за травмы ахиллового сухожилия.

Также римляне интересуются полузащитником "Ред Булл Зальцбург" Домиником Собослаи.

В нынешнем сезоне 24-летний Лофтус-Чик провел один матч за резервный состав. Его контракт с "Челси" действует до лета 2024 года. На счету 19-летнего Собослаи 29 матчей за "Ред Булл Зальцбург", в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт игрока с "быками" действует до 31 мая 2022 года.

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