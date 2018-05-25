"Лацио" нацелился на защитника "Милана"

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"Лацио" нацелился на защитника "Милана"

"Лацио" нацелился на защитника "Милана" Алессио Романьоли, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "орлы" видят в 23-летнем центрбеке идеальную замену для покидающего клуб Стефана де Врея.

"Лацио" хочет воспользоваться проблемами "Милана" с финансовым фэйр-плей, которые могут вынудить "россонери" продать нескольких игроков.

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