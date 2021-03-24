"Лацио" намерен избавиться от форварда сборной Косово

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"Лацио" намерен избавиться от форварда сборной Косово

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Римский "Лацио" хочет продать косоварского нападающего Ведата Мурики в летнее трансферное окно, сообщает La Lazio Siamo Noi.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб клуба недовольны игрой форварда. Мурики может перейти в один из английских клубом либо вернуться в "Фенербахче".

В нынешнем сезоне 26-летний футболист Мурики провел за "Лацио" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. За сборную Косово сыграл 26 матчей и забил 10 мячей.

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