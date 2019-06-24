"Лацио" намерен переманить форварда "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

По информации Football Italia, хорвата приглашает в свои ряды "Лацио".

Впрочем, переход может не состояться, если 33-летний футболист не пойдёт на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 4 миллиона евро за сезон.

Стоит отметить, что Манджукич не входит в планы нового наставника "старой синьоры" Маурицио Сарри, который видит в центре атаки португальца Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне форвард сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

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