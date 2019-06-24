"Лацио" намерен переманить форварда "Ювентуса"
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.
По информации Football Italia, хорвата приглашает в свои ряды "Лацио".
Впрочем, переход может не состояться, если 33-летний футболист не пойдёт на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 4 миллиона евро за сезон.
Стоит отметить, что Манджукич не входит в планы нового наставника "старой синьоры" Маурицио Сарри, который видит в центре атаки португальца Криштиану Роналду.
В минувшем сезоне форвард сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
Не пропустите: ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17