"Лацио" намерен переманить форварда "Ювентуса"

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"Лацио" намерен переманить форварда "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

По информации Football Italia, хорвата приглашает в свои ряды "Лацио".

Впрочем, переход может не состояться, если 33-летний футболист не пойдёт на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 4 миллиона евро за сезон.

Стоит отметить, что Манджукич не входит в планы нового наставника "старой синьоры" Маурицио Сарри, который видит в центре атаки португальца Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне форвард сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: ЛГБТ-активисты выступили против назначения Сарри в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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