"Лацио" намерен подписать игрока "Шахтера"

"Лацио" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Шахтера" Бернарду, сообщает Reppublica.

По сведениям издания, римский клуб проведет переговоры с футболистом в ближайшие дни. Хавбек может достаться римлянам бесплатно, так как его контракт с "Шахтером" истекает в конце июня и он отказался его продлевать.

В минувшем сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 29 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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