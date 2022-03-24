"Лацио" намерен подписать легенду "Наполи"

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"Лацио" намерен подписать легенду "Наполи"

Фото: инстаграм Мертенса\Автор неизвестен

Римский "Лацио" ищет варианты для усиления атаки, которые подойдут их главному тренеру Маурицио Сарри, сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, "орлы" претендуют на нападающего "Наполи" Дриса Мертенса

Отмечается, что римляне хотят предложить 34-летнему форварду контракт, чтобы он перешел в клуб на правах свободного агента, так как его соглашение с "Наполи" истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне Мертенс сыграл в 22 матчах Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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