"Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за Баделя

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"Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за Баделя

"Лацио" намерен получить от "Зенита" 10 миллионов евро за трансфер хавбека Милана Баделя. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что питерский клуб был заинтересован в покупке 29-летнего хорвата еще летом 2018 года, когда Бадель был в статусе свободного агента. Однако тот выбрал римскую команду, подписав четырехлетний контракт.

"Зенит" ищет замену Паредесу, который в скором времени может перейти в ПСЖ.

Трансферная стоимость игрока - 13 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 11 матчей в Серии А.

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