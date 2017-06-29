"Лацио" намерен приобрести Азмуна

"Лацио" включается в борьбу за форварда "Ростова" Сердара Азмуна, о чем сообщает Sky Sport Italia.

В свою очередь Азмун уже прошёл медобследование в казанском "Рубине" и даже сыграл в контрольном матче в составе казанцев.

В прошлом сезоне Азмун провёл 27 матчей в РФПЛ, в которых забил семь голов и отдал результативную передачу.

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