"Лацио" намерен заполучить хавбека сборной Дании
Фото инстаграм Миккеля Дамсгора
Полузащитник "Сампдории" Миккель Дамсгор заинтересовал римский "Лацио", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "орлы" хотят усилиться 21-летним футболистом уже во время зимнего трансферного окна.
Генуэзский клуб готов расстаться с Дамсгором за 25 миллионов евро.
В текущем сезоне датчанин не сделал ни одного голевого действия в 8 матчах за "Сампдорию".
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|Команда
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|О
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|26
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|2
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17