"Лацио" намерен заполучить хавбека сборной Дании

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"Лацио" намерен заполучить хавбека сборной Дании

Фото инстаграм Миккеля Дамсгора

Полузащитник "Сампдории" Миккель Дамсгор заинтересовал римский "Лацио", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "орлы" хотят усилиться 21-летним футболистом уже во время зимнего трансферного окна.

Генуэзский клуб готов расстаться с Дамсгором за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне датчанин не сделал ни одного голевого действия в 8 матчах за "Сампдорию".

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