"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)

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"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 5-го тура итальянской Серии А, в которых "Наполи" на выезде разгромил римский "Лацио", а "Торино" также в гостях обыграл "Удинезе".


All Goals & Highlights HD - Udinese 2-3 Torino... FoxSportsEN

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Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
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