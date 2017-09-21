"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 5-го тура итальянской Серии А, в которых "Наполи" на выезде разгромил римский "Лацио", а "Торино" также в гостях обыграл "Удинезе".



All Goals & Highlights HD - Udinese 2-3 Torino... FoxSportsEN

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