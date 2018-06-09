"Лацио" нашёл замену Андерсону в РФПЛ
"Лацио" ищет замену для полузащитника Фелипе Андерсона, которого пытается купить лондонский "Вест Хэм".
Одним из приоритетных вариантов является форвард "Рубина" Сердар Азмун, которого "орлы" не сумели подписать прошлым летом, но не утратили к нему интерес.
Отметим, что 23-летний иранец в минувшем сезоне забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 28 матчах. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21