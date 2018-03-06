"Лацио" нашёл замену де Врею

Римский "Лацио" нашёл замену защитнику Стефану де Врею, который летом покинет клуб.

Как сообщает Football Espana, "орлы" нацелились на швейцарского центрбека "Депортиво" Фабиана Шера.

В этом сезоне 26-летний Шер сыграл за "Депортиво" 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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