"Лацио" нашёл замену де Врею

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"Лацио" нашёл замену де Врею

Римский "Лацио" нашёл замену защитнику Стефану де Врею, который летом покинет клуб.

Как сообщает Football Espana, "орлы" нацелились на швейцарского центрбека "Депортиво" Фабиана Шера.

В этом сезоне 26-летний Шер сыграл за "Депортиво" 22 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. 

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