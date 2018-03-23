"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ

Теги лациосаутгемптонманоло габбьядини

"Лацио" нашел замену Иммобиле в АПЛ
"Лацио" проявляет интерес к нападающему "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. В составе римлян форвард может заменить Чиро Иммобиле, которым интересуются топ-клубы.

В этом сезоне 26-летний Габбьядини провел 25 матчей в Премьер-лиге и забил 4 гола.

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