"Лацио" назначил Сарри главным тренером

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"Лацио" назначил Сарри главным тренеромФото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри назначен на пост наставника римского "Лацио".

Клуб ясно дал понять о назначении специалиста, опубликовав эмодзи сигареты в своем Твиттере. Информацию о приходе Сарри в "Лацио" также подтверждает авторитетный журналист-инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, контракт рассчитан до 2023 года.

Напомним, что предыдущим тренером "Лацио" был Симоне Индзаги. После окончания прошедшего сезона специалист согласовал с клубом новый контракт, однако затем передумал и подал в отставку. Спустя некоторое время он возглавил ставший чемпионом миланский "Интер", откуда ушёл Антонио Конте.

Отметим, что Сарри находился без работы после ухода из "Ювентуса" в августе прошлого года. Под его руководством туринцы завоевали титул чемпионов Италии. В сезоне-2018/2019 итальянский тренер возглавлял лондонский "Челси", с которым стал обладателем Лиги Европы. До этого Сарри тренировал "Наполи", "Эмполи" и другие итальянские команды.

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