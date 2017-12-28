"Лацио" назвал цену на Де Врея

Римский "Лацио" назвал цену на своего защитника Стефана Де Врея, информирует Calciomercato.com.

По сведениям источника, "орлы" будут готовы расстаться с 25-летним беком уже в зимнее трансферное окно, если по нему поступит предложение в размере не 30-ти миллионов евро.

Отметим, что следующим летом голландец сможет покинуть свой клуб совершенно бесплатно в качестве свободного агента.

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